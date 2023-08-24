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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Заря
Славия - Заря: обзор матча 24 августа 2023
Славия
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Заря
90+4'
Л. Масопуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Заря
ГОЛ! 1:0!
Л. Масопуст
Пас отдал
Б. Огунгбайи
90'
+4
Замена
К. Валлем
️️️️
Д. Дудера
88'
86'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
И. Кирюханцев
82'
Замена
И. Горбач
️️️️
Д. Антюх
82'
Замена
В. Бугай
️️️️
Э. Герреро
Замена
Б. Огунгбайи
️️️️
Л. Провод
69'
62'
Желтая карточка
Н. Турбаевский
Замена
М. ван Бурен
️️️️
М. Юрасек
58'
Замена
В. Юрецка
️️️️
И. Шранц
57'
50'
Желтая карточка
А. Батагов
46'
Замена
П. Мичин
️️️️
Д. Мишнев
44'
Желтая карточка
Э. Герреро
7'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
13
Моймир Хытил
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
55
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
10
Мик ван Бурен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
3-3-1-3
1
Колар
3
Голеш
27
Влчек
23
Дудера
20
Зафейрис
23
Шевчик
8
Масопуст
17
Провод
26
Шранц
31
Юрасек
13
Хытил
3-1-4-1-1
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
75
Снурницын
17
Вантух
44
Батагов
8
Дрышлюк
15
Мишнев
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
55
Джордан
31
Юрасек
10
ван Бурен
10
ван Бурен
31
Юрасек
23
Дудера
6
Валлем
6
Валлем
23
Дудера
17
Провод
24
Огунгбайи
24
Огунгбайи
17
Провод
26
Шранц
15
Юрецка
15
Юрецка
26
Шранц
9
Антюх
11
Горбач
11
Горбач
9
Антюх
15
Мишнев
22
Мичин
22
Мичин
15
Мишнев
70
Кирюханцев
7
Алефиренко
7
Алефиренко
70
Кирюханцев
39
Герреро
19
Бугай
19
Бугай
39
Герреро
Остались в запасе
Славия
Заря
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Славия - Заря
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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