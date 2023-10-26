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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Славия
Рома - Славия: обзор матча 26 октября 2023
Рома
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Славия
1'
Э. Бове
17'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Славия
Замена
Р. Пагано
️️️️
Р. Лукаку
83'
82'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Х. Зафейрис
71'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. ван Бурен
Замена
А. Белотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
70'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Залевски
70'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
68'
64'
Замена
К. Валлем
️️️️
И. Шранц
64'
Замена
Л. Провод
️️️️
А. Думитреску
Замена
Л. Паредес
️️️️
Э. Бове
46'
46'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Л. Масопуст
27'
Желтая карточка
Л. Масопуст
Желтая карточка
Э. Бове
23'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бове
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Риккардо Пагано
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
26
Н'Дика
23
Манчини
3
Льоренте
59
Залевски
2
Челик
8
Бове
4
Кристанте
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
3-2-3-1-1
30
Мандоус
5
Огбу
2
Думитреску
27
Влчек
3
Голеш
23
Дудера
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
10
ван Бурен
26
Шранц
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Карсдорп
59
Залевски
8
Бове
5
Паредес
5
Паредес
8
Бове
9
Лукаку
10
Пагано
10
Пагано
9
Лукаку
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
2
Думитреску
17
Провод
17
Провод
2
Думитреску
26
Шранц
6
Валлем
6
Валлем
26
Шранц
8
Масопуст
31
Юрасек
31
Юрасек
8
Масопуст
10
ван Бурен
13
Хытил
13
Хытил
10
ван Бурен
20
Зафейрис
15
Юрецка
15
Юрецка
20
Зафейрис
Остались в запасе
Рома
Славия
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
24
Болу Огунгбайи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Рома - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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