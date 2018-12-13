Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Германия. Бундеслига 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008