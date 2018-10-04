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    Леван Кения - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Леван
    Фамилия Кения
    Команда Дюделанж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1990 (32 года)
    Рост 176
    Вес 67
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дюделанж 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' Дюделанж (Дюделанж) 0:0 Бетис (Севилья)
    29.11.2018 Был в запасе Милан (Милан) 5:2 Дюделанж (Дюделанж)
    08.11.2018 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 5:1 Дюделанж (Дюделанж)
    25.10.2018 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    04.10.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:0 Дюделанж (Дюделанж)
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