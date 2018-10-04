Леван Кения - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Леван
|Фамилия
|Кения
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Леван
|Фамилия
|Кения
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|5:2
|Дюделанж (Дюделанж)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|5:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)