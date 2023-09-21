Милош Цветкович - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Цветкович
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1990 (34 года)
|Рост
|175
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Цветкович
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1990 (34 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|Был в запасе
|ТСЦ Бачка Топола
|6:0
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТСЦ Бачка Топола
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:2
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|30.11.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.11.2023
|72' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|5:0
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|26.10.2023
|1' -78'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|60'
|05.10.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|21.09.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)