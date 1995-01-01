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Гильермо Сото
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Гильермо Сото
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Гильермо Сото - статистика
#13 | Защитник
Имя
Гильермо
Фамилия
Сото
Состав
Удаленные игроки
Родной город
Сантьяго
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
19 января 1994 (29 лет)
Рост
175
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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