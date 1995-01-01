Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Гильермо Сото - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Сото
    Состав Удаленные игроки
    Родной город Сантьяго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1994 (29 лет)
    Рост 175
    • Читайте нас: 