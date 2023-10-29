Vittorio Agostinelli - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Vittorio Agostinelli
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Vittorio Agostinelli
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Лекко (Лекко)
|17.12.2023
|63' -85'
|Лекко (Лекко)
|2:3
|Тернана (Терни)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лекко (Лекко)
|03.12.2023
|86' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Бари (Бари)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|3:2
|Парма (Парма)
|08.11.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Лекко (Лекко)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Брешиа (Брешиа)