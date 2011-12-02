Статистика по турнирам

Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008