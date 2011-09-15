Роберто Колаутти - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Колаутти
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Колаутти
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2011
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|03.11.2011
|60' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|20.10.2011
|42' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|78'
|29.09.2011
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2011
|1' -59'
|Бешикташ (Стамбул)
|5:1
|Маккаби (Тель-Авив)