Alexander Fisyuk - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Alexander Fisyuk
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alexander Fisyuk
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:2
|Белшина (Бобруйск)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|06.11.2023
|88' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:3
|Шахтер (Солигорск)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)