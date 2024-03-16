Anton Salabay - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Anton Salabay
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Anton Salabay
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|16
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|66' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|90'
|13.05.2024
|72' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|ЛНЗ (Черкасы)
|87'
|09.05.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Заря (Луганск)
|05.05.2024
|59' -90'
|Динамо (Киев)
|5:0
|Колос (Ковалевка)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|20.04.2024
|74' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|87'
|14.04.2024
|78' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|80'
|07.04.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|08.03.2024
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:2
|Колос (Ковалевка)
|02.03.2024
|83' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Рух (Львов)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|10.12.2023
|1' -73'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|10.11.2023
|85' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Минай (Минай)
|04.11.2023
|79' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|89'
|28.10.2023
|1' -55'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Динамо (Киев)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|24.09.2023
|1' -57'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|17.09.2023
|1' -75'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|61'
|03.09.2023
|1' -59'
|Колос (Ковалевка)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|57'
|27.08.2023
|46' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|19.08.2023
|67' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Колос (Ковалевка)