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    Anton Salabay - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Anton Salabay
    Команда Колос
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 66' - 90' Заря 0:1 Колос Украина. Премьер-лига, 30 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колос 16 1 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 66' -90' Заря (Луганск) 0:1 Колос (Ковалевка)
    90'
    13.05.2024 72' -90' Колос (Ковалевка) 1:3 ЛНЗ (Черкасы)
    87'
    09.05.2024 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:1 Заря (Луганск)
    05.05.2024 59' -90' Динамо (Киев) 5:0 Колос (Ковалевка)
    28.04.2024 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:0 Александрия (Александрия)
    20.04.2024 74' -90' Ворскла (Полтава) 0:2 Колос (Ковалевка)
    87'
    14.04.2024 78' -90' Полесье (Житомир) 1:0 Колос (Ковалевка)
    80'
    07.04.2024 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    31.03.2024 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    16.03.2024 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Колос (Ковалевка)
    08.03.2024 46' -90' Шахтер (Донецк) 3:2 Колос (Ковалевка)
    02.03.2024 83' -90' Колос (Ковалевка) 0:1 Рух (Львов)
    25.02.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 0:2 Колос (Ковалевка)
    10.12.2023 1' -73' Черноморец (Одесса) 1:0 Колос (Ковалевка)
    02.12.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:0 Оболонь (Киев)
    10.11.2023 85' -90' Колос (Ковалевка) 2:0 Минай (Минай)
    04.11.2023 79' -90' ЛНЗ (Черкасы) 1:1 Колос (Ковалевка)
    89'
    28.10.2023 1' -55' Колос (Ковалевка) 1:1 Динамо (Киев)
    21.10.2023 Был в запасе Александрия (Александрия) 0:1 Колос (Ковалевка)
    24.09.2023 1' -57' Металлист 1925 (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
    17.09.2023 1' -75' Днепр-1 (Днепр) 1:1 Колос (Ковалевка)
    61'
    03.09.2023 1' -59' Колос (Ковалевка) 0:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    57'
    27.08.2023 46' -90' Колос (Ковалевка) 0:2 Шахтер (Донецк)
    19.08.2023 67' -90' Рух (Львов) 1:1 Колос (Ковалевка)
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