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    Кристофер Катонго - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кристофер
    Фамилия Катонго
    Команда Хенан Констракшион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 августа 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Замбия 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2012 1' -90' Замбия 0:0
    (8:7)п    		 Кот-д'Ивуар
    08.02.2012 1' -90' Замбия 1:0 Гана
    64'
    04.02.2012 1' -89' Замбия 3:0 Судан
    66' 66'
    29.01.2012 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Замбия
    25.01.2012 1' -90' Ливия 2:2 Замбия
    55'
    22.01.2012 1' -90' Сенегал 1:2 Замбия
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