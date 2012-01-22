Кристофер Катонго - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Катонго
|Команда
|Хенан Констракшион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Катонго
|Команда
|Хенан Констракшион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Замбия
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2012
|1' -90'
|Замбия
|0:0
(8:7)п
|Кот-д'Ивуар
|08.02.2012
|1' -90'
|Замбия
|1:0
|Гана
|64'
|04.02.2012
|1' -89'
|Замбия
|3:0
|Судан
|66' 66'
|29.01.2012
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Замбия
|25.01.2012
|1' -90'
|Ливия
|2:2
|Замбия
|55'
|22.01.2012
|1' -90'
|Сенегал
|1:2
|Замбия