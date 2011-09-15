Михаэль Ламей - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Ламей
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Ламей
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|17.02.2012
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|01.12.2011
|1' -79'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|29.09.2011
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)
|15.09.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)
|76'