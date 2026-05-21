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€ 175 тыс

Сануси Аль-Хавсави - статистика

Дамак
8 октября 1998 (27)
#12 | Защитник
169 см
Саудовская Аравия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дамак
28
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
1' - 81'
25'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Дамак
1 : 1
09.04.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Ахли
3 : 0
04.04.2026
Дамак
1' - 90'
54'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Нажма
1 : 3
12.03.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
3 : 0
05.03.2026
Аль-Рияд
1' - 87'
60'
40'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фат
1 : 1
26.02.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак
0 : 1
23.02.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак
1 : 3
20.02.2026
Аль-Шабаб
1' - 71'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
2 : 1
12.02.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
06.02.2026
Дамак
1' - 90'
85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
0 : 0
03.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Неом
3 : 0
30.01.2026
Дамак
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
1 : 2
21.01.2026
Аль-Наср
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.01.2026
Дамак
1' - 90'
41'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
1 : 1
13.01.2026
Аль-Иттихад
1' - 83'
82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
4 : 0
09.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
0 : 2
04.01.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
27.12.2025
Дамак
83' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
0 : 0
22.11.2025
Аль-Нажма
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Рияд
1 : 1
06.11.2025
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
1 : 1
30.10.2025
Аль-Фат
73' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
25.10.2025
Дамак
57' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
6 : 1
19.10.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
1 : 3
26.09.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
1 : 1
28.08.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
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