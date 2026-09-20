Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Панетоликос
Василиос Ксенопулос
Статистика
€ 300 тыс
Василиос Ксенопулос - статистика
Панетоликос
20 мая 1998 (28), Афины
#23 | Вратарь
185 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кифисиас
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Кифисиас
0 : 0
26.04.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Ларисса
1 : 1
22.04.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
0 : 0
18.04.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
АЕК
3 : 0
22.03.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Кифисиас
2 : 0
15.03.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 24 тур
Панетоликос
2 : 1
09.03.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
Кифисиас
1 : 4
04.03.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 23 тур
Кифисиас
1 : 0
28.02.2026
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 22 тур
Арис
1 : 1
22.02.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Кифисиас
2 : 2
15.02.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
Кифисиас
0 : 1
07.02.2026
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Панатинаикос
3 : 0
01.02.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Пансерраикос
2 : 1
17.01.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Кифисиас
1 : 1
10.01.2026
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Олимпиакос
1 : 1
20.12.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Кифисиас
0 : 0
13.12.2025
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Волос
1 : 1
06.12.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
3 : 0
29.11.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
3 : 0
23.11.2025
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
1 : 3
09.11.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
1 : 2
01.11.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
1 : 1
25.10.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
19.10.2025
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
05.10.2025
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 3
28.09.2025
Кифисиас
1' - 90'
89'
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
20.09.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
3 : 2
14.09.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
19:19
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
8
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+