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Хонатан Перейра
Статистика
Хонатан Перейра - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1987 (39), Виго
#9 | Нападающий
167 см | 61 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4 : 0
26.10.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
0 : 1
17.10.2014
Райо Вальекано
45' - 90'
39'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
77' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
24.09.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
25.08.2014
Атлетико
1' - 55'
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