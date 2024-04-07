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    Andrej Kadlec - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Andrej Kadlec
    Команда Млада Болеслав
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.05.2024 1' - 90' Млада Болеслав 3:1 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, Финал за место в ЛК
    26.05.2024 Был в запасе Славия 4:0 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 19 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    26.05.2024 Был в запасе Славия (Прага) 4:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    18.05.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:5 Спарта (Прага)
    14.05.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    11.05.2024 1' -90' Баник (Острава) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    05.05.2024 38' -90' Виктория (Пльзень) 3:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    28.04.2024 62' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    21.04.2024 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    13.04.2024 1' -76' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Теплице (Теплице)
    07.04.2024 1' -90' Спарта (Прага) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    31.03.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:2 Фастав (Злин)
    16.03.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:1 Сигма (Оломоуц)
    09.03.2024 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    02.03.2024 1' -84' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    76'
    24.02.2024 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    17.02.2024 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:3 Баник (Острава)
    10.02.2024 Был в запасе Виктория (Пльзень) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    16.12.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    13.12.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Карвина (Карвина)
    10.12.2023 1' -80' Славия (Прага) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    06.12.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:3 Виктория (Пльзень)
    25.11.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.11.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:0 Пардубице (Пардубице)
    04.11.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 1:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    81'
    29.10.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:1 Спарта (Прага)
    21.10.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 5:9 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    07.10.2023 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 4:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    01.10.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:1 Богемианс 1905 (Прага)
    23.09.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    16.09.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 5:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    02.09.2023 1' -80' Баник (Острава) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    13.08.2023 1' -87' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Славия (Прага)
    05.08.2023 1' -90' Карвина (Карвина) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    42'
    30.07.2023 38' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Слован (Либерец)
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