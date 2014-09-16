Саша Клестан - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Клестан
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Клестан
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2014
|1' -69'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|26.11.2014
|84' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Галатасарай (Стамбул)
|04.11.2014
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:3
|Андерлехт (Брюссель)
|87'
|22.10.2014
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|01.10.2014
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:3
|Боруссия (Дортмунд)
|16.09.2014
|67' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)