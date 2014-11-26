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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Галатасарай
Андерлехт - Галатасарай: обзор матча 26 ноября 2014
Андерлехт
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
44'
Ч. Мбемба
86'
Ч. Мбемба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Галатасарай
90'
Замена
Ф. Эзджал
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
А. Митрович
90'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Мбемба
86'
Замена
С. Клестан
️️️️
Д. Прат
84'
83'
Вторая желтая
С. Инан
75'
Замена
У. Булут
️️️️
Брума
66'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
65'
Желтая карточка
С. Инан
Замена
Э. Кавая
️️️️
С. Дефур
46'
45'
+2
Желтая карточка
О. Шеджу
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Д. Прат
44'
43'
Желтая карточка
Брума
Желтая карточка
С. Дефур
33'
29'
Желтая карточка
Т. Камдал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
9
Энди Кавая
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
40
Эмре Джошкун
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
20
Фуркан Эзджал
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
4-3-1-2
1
Прото
31
Нахар
3
Дешахт
99
Мбемба
20
Ванден Борре
16
Дефур
26
Прат
8
Тилеманс
18
Ашампонг
9
Митрович
15
Конте
4-1-2-2-1
16
Муслера
77
Камдал
27
Шеджу
2
Кайя
13
Теллес
30
Мело
34
Алтынтоп
8
Инан
10
Снейдер
77
Брума
17
Йылмаз
26
Прат
16
Клестан
16
Клестан
26
Прат
16
Дефур
9
Кавая
9
Кавая
16
Дефур
9
Митрович
90
Сирьяк
90
Сирьяк
9
Митрович
34
Алтынтоп
20
Эзджал
20
Эзджал
34
Алтынтоп
77
Брума
9
Булут
9
Булут
77
Брума
Остались в запасе
Андерлехт
Галатасарай
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
40
Эмре Джошкун
ЦЗ
26
Синан Болат
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
40
Эмре Джошкун
ЦЗ
26
Синан Болат
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Андерлехт - Галатасарай
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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