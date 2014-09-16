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Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Андерлехт
Галатасарай - Андерлехт: обзор матча 16 сентября 2014
Галатасарай
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
90+1'
Б. Йылмаз
52'
Д. Прат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Андерлехт
Желтая карточка
Б. Джемаили
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
О. Шеджу
90'
+1
Замена
Т. Камдал
️️️️
А. Теллес
80'
78'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Прат
Замена
У. Булут
️️️️
С. Инан
72'
67'
Замена
С. Клестан
️️️️
А. Митрович
65'
Желтая карточка
Ф. Ашампонг
Желтая карточка
Ф. Мело
63'
Замена
Брума
️️️️
Г. Пандев
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Прат
39'
Желтая карточка
С. Дефур
33'
Желтая карточка
И. Конте
23'
Замена
М. Суарес
️️️️
Б. Нуйтинк
2'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Серкан Куртулуш
ОП
9
Умут Булут
ЦФ
Андерлехт
1
Никез Кюдимбана
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
13
Теллес
2
Кайя
27
Шеджу
89
Сары
30
Мело
21
Джемаили
8
Инан
10
Снейдер
17
Йылмаз
21
Пандев
4-3-1-2
33
Руф
31
Нахар
17
Нуйтинк
99
Мбемба
3
Дешахт
16
Дефур
26
Прат
8
Тилеманс
18
Ашампонг
9
Митрович
15
Конте
21
Пандев
77
Брума
77
Брума
21
Пандев
13
Теллес
77
Камдал
77
Камдал
13
Теллес
8
Инан
9
Булут
9
Булут
8
Инан
26
Прат
18
Дендокер
18
Дендокер
26
Прат
9
Митрович
16
Клестан
16
Клестан
9
Митрович
17
Нуйтинк
7
Суарес
7
Суарес
17
Нуйтинк
Остались в запасе
Галатасарай
Андерлехт
26
Синан Болат
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Никез Кюдимбана
ВР
77
Натан Кабаселе
ЦФ
2
Максим Колен
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Остались в запасе
1
Никез Кюдимбана
ВР
77
Натан Кабаселе
ЦФ
2
Максим Колен
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Галатасарай - Андерлехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Рамс Парк
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