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Кеннет Вермеер
Статистика
Кеннет Вермеер - статистика
Завершил карьеру
10 января 1986 (40)
#1 | Вратарь
181 см | 75 кг
Нидерланды | Суринам
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Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Фейеноорд
1 : 1
07.11.2019
Янг Бойз
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2019
Фейеноорд
1' - 90'
27'
Лига Европы, 2 тур
Фейеноорд
2 : 0
03.10.2019
Порту
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
1 : 0
19.09.2019
Фейеноорд
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Хапоэль БШ
0 : 3
29.08.2019
Фейеноорд
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Фейеноорд
3 : 0
22.08.2019
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Динамо Тб
1 : 1
15.08.2019
Фейеноорд
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Фейеноорд
4 : 0
08.08.2019
Динамо Тб
1' - 90'
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