Кеннет Вермеер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Вермеер
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 января 1986 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Вермеер
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 января 1986 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|24.10.2019
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|2:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|27'
|03.10.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Порту (Порту)
|19.09.2019
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|29.08.2019
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|22.08.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.08.2019
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.08.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Динамо (Тбилиси)