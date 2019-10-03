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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Порту
Фейеноорд - Порту: обзор матча 03 октября 2019
Фейеноорд
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
Порту
49'
Й. Торнстра
80'
Р. Карсдорп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Порту
Желтая карточка
Р. Тапиа
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Р. Карсдорп
80'
Желтая карточка
Э. Боттегин
70'
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
С. Ларссон
49'
Желтая карточка
Л. Фер
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фейеноорд
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Порту
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
4-3-1-1
1
Вермеер
5
Хапс
32
Ие
31
Боттегин
2
Карсдорп
8
Фер
21
Торнстра
13
Тапиа
23
Бергейс
8
Ларссон
4-2-2-2
13
Манафа
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
8
Урибе
2
Перейра
91
Марега
25
Отавио
29
Зе Луиш
10
Накадзима
Остались в запасе
Фейеноорд
Порту
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фейеноорд - Порту
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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