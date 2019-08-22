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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Хапоэль БШ
Фейеноорд - Хапоэль БШ: обзор матча 22 августа 2019
Фейеноорд
22.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
33'
С. Ларссон
56'
Л. Фер
78'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Хапоэль БШ
Желтая карточка
Р. Хапс
90'
+3
87'
Желтая карточка
Б. Биттон
87'
Желтая карточка
Н. Хасселбайнк
ГОЛ! 3:0!
Л. Фер
78'
Желтая карточка
Р. Тапиа
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Фер
56'
ГОЛ! 1:0!
С. Ларссон
Пас отдал
С. Бергейс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хапоэль БШ
13
Эрнестас Шеткус
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
Хапоэль БШ
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Бен Саар
ЦФ
4-2-1-2
1
Вермеер
5
Хапс
32
Ие
31
Боттегин
2
Карсдорп
8
Фер
13
Тапиа
23
Бергейс
8
Ларссон
7
Нарсинг
3-1-2
13
Шеткус
4
Витор
20
Таха
33
Келтьенс
8
Кабха
16
Жрихан
15
Хасселбайнк
Остались в запасе
Фейеноорд
Хапоэль БШ
22
Ник Марсман
ВР
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
Остались в запасе
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча Фейеноорд - Хапоэль БШ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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