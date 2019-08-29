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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Фейеноорд
Хапоэль БШ - Фейеноорд: обзор матча 29 августа 2019
Хапоэль БШ
29.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фейеноорд
52'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Фейеноорд
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
45'
Желтая карточка
Л. Фер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
13
Эрнестас Шеткус
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хапоэль БШ
26
Бен Биттон
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
2-1-1
13
Шеткус
4
Витор
20
Таха
8
Кабха
9
Саар
4-2-1-2
1
Вермеер
2
Карсдорп
32
Ие
31
Боттегин
5
Хапс
8
Фер
13
Тапиа
23
Бергейс
8
Ларссон
7
Нарсинг
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Фейеноорд
26
Бен Биттон
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
26
Бен Биттон
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хапоэль БШ - Фейеноорд
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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