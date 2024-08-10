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Андрей Бондарь - трансферы

Ростов-2
7 сентября 2004 (21), Москва
#43 | Вратарь
189 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.08.24 / -
2DROTS
Спартак Т
Свободный агент
03.04.24 / 10.08.24
Торпедо
2DROTS
?
15.07.23 / 03.04.24
Торпедо-2
Торпедо
?
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