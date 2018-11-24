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Франко Ди Санто
Статистика
Франко Ди Санто - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1989 (37), Мендоса
#9 | Нападающий
193 см | 88 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Германия. Бундеслига 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
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Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
5 : 2
24.11.2018
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
20.10.2018
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фортуна
0 : 2
06.10.2018
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0 : 2
22.09.2018
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
2 : 1
15.09.2018
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.08.2018
Шальке-04
Был в запасе
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