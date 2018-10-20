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Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 20 октября 2018
Шальке-04
20.10.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
43'
М. Эггештайн
66'
М. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
Желтая карточка
Д. Классен
71'
Желтая карточка
М. Эггештайн
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Эггештайн
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
61'
Желтая карточка
Н. Шахин
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Эггештайн
Пас отдал
М. Крузе
40'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Х. Мендиль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Шальке-04
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нюбель
37
Мендиль
26
Сане
27
Налдо
8
Маскарель
18
Шепф
6
Бенталеб
22
МакКенни
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
11
Кайнц
10
Осако
10
Крузе
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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