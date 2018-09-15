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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 15 сентября 2018
Боруссия М
15.09.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
3'
М. Гинтер
76'
П. Херрманн
90+3'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
90'
+4
Желтая карточка
Б. Эмболо
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Б. Эмболо
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
Пас отдал
А. Плеа
76'
75'
Желтая карточка
М. Настасич
37'
Желтая карточка
А. Шепф
22'
Желтая карточка
Х. Мендиль
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
Й. Хофманн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
24
Янчке
30
Эльведи
6
Закария
5
Штробль
19
Джонсон
9
Азар
7
Хофманн
14
Плеа
4-2-1-3
1
Ферманн
22
Настасич
27
Налдо
26
Сане
37
Мендиль
13
Руди
6
Бенталеб
20
Калиджиури
13
Ут
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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