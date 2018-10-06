Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Шальке-04
Фортуна - Шальке-04: обзор матча 06 октября 2018
Фортуна
06.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
48'
У. МакКенни
53'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Шальке-04
Желтая карточка
А. Бодзек
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
М. Соботтка
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
У. МакКенни
Пас отдал
С. Сердар
Желтая карточка
Ж. Циммер
33'
26'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
3-2-2-2
1
Ренсинг
35
Камински
23
Айхан
25
Циммерманн
17
Гисельман
27
Моралес
13
Бодзек
31
Соботтка
10
Хеннингс
14
Раман
3-1-3-1-2
1
Ферманн
26
Сане
27
Налдо
37
Мендиль
8
Маскарель
6
Бенталеб
8
Сердар
22
МакКенни
20
Калиджиури
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Фортуна
Шальке-04
7
Кевин Штегер
АП
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Фортуна - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
Все
Фортуна
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+