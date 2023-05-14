Arthur - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Arthur
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Arthur
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.04.2024
|Был в запасе
|Баия
|2:1
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|04.04.2024
|Был в запасе
|Альянса
|1:1
|Флуминенсе
|Кубок Либертадорес, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.11.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.11.2023
|79' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|28.05.2023
|83' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)