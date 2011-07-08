Олег Ермак - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Ермак
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Ермак
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2011
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|53'
|03.12.2011
|74' -90'
|Таврия (Симферополь)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|76'
|06.11.2011
|82' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:3
|Шахтер (Донецк)
|06.08.2011
|46' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|81'
|30.07.2011
|64' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|16.07.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:3
|Динамо (Киев)
|08.07.2011
|66' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Александрия (Александрия)