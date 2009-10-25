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Северино Лима
Статистика
Северино Лима - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1986 (40)
| Нападающий
179 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мариуполь
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 11 тур
Заря
3 : 2
25.10.2009
Мариуполь
68' - 90'
Чемпионат Украины, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
29.08.2009
Мариуполь
67' - 90'
76'
Чемпионат Украины, 5 тур
Мариуполь
2 : 2
22.08.2009
Таврия
Был в запасе
Чемпионат Украины, 4 тур
Динамо К
3 : 1
08.08.2009
Мариуполь
Был в запасе
Чемпионат Украины, 3 тур
Мариуполь
2 : 1
02.08.2009
Металлург
69' - 90'
Чемпионат Украины, 2 тур
Мариуполь
0 : 2
25.07.2009
Шахтер
Был в запасе
Чемпионат Украины, 1 тур
Мариуполь
1 : 0
17.07.2009
Говерла
Был в запасе
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