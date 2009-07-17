|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2009
|68' -90'
|Заря (Луганск)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.10.2009
|59' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|29.08.2009
|67' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|76'
|22.08.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.08.2009
|69' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Металлург (Запорожье)
|25.07.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|17.07.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)