Руслан Соляник - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Соляник
|Команда
|Титан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полтава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Соляник
|Команда
|Титан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полтава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|05.11.2011
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|21.10.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Динамо (Киев)
|10.09.2011
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|06.08.2011
|1' -55'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|10'
|23.07.2011
|1' -37'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Арсенал (Киев)
|17.07.2011
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|10.07.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлург (Донецк)