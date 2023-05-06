Фуркан Акын - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Фуркан
|Фамилия
|Акын
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Фуркан
|Фамилия
|Акын
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|10
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2023
|74' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:2
|Нафтан (Новополоцк)
|08.07.2023
|62' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Гомель (Гомель)
|77'
|02.07.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|3:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.06.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Гомель (Гомель)
|11.06.2023
|1' -57'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.06.2023
|76' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.05.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:3
|Гомель (Гомель)
|13.05.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:4
|Динамо (Минск)
|06.05.2023
|61' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|15.04.2023
|1' -71'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|66'
|09.04.2023
|1' -83'
|Гомель (Гомель)
|3:3
|Неман (Гродно)
|6' 31'
|01.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Гомель (Гомель)