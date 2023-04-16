Айдос Кумаров - статистика
#73 | Защитник
|Имя
|Айдос
|Фамилия
|Кумаров
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Айдос
|Фамилия
|Кумаров
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2023
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Кайсар (Кызылорда)
|01.10.2023
|78' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Окжетпес (Кокшетау)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|Актобе (Актобе)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Шахтер (Караганда)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:0
|Астана (Астана)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|0:3
|Кайрат (Алматы)