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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кайрат
Астана - Кайрат: обзор матча 16 апреля 2023
Астана
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Кайрат
3'
Ж. Пауло
55'
Ж. Пауло
86'
Д. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Кайрат
88'
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
86'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сергеев
80'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
А. Ульшин
71'
Замена
️️️️
В. Швырев
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Аимбетов
59'
Замена
И. Иванович
️️️️
Т. Досмагамбетов
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пауло
Желтая карточка
А. Аманович
18'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пауло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
94
Юрий Аханов
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
73
Айдос Кумаров
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
4-3-2-1
93
Чондрич
27
Досмагамбетов
33
Ароян
15
Бейсебеков
55
Аманович
70
Урега
6
Дарабаев
10
Томасов
13
Басманов
7
Эбонг
95
Аимбетов
3-2-1-4
44
Устименко
15
Арад
5
Васин
6
Садыбеков
4
Касабулат
4
Кейлер
29
Крачковский
18
Швырев
11
Пауло
22
Сейдахмет
23
Ульшин
27
Досмагамбетов
11
Иванович
11
Иванович
27
Досмагамбетов
95
Аимбетов
98
Дарбо
98
Дарбо
95
Аимбетов
23
Ульшин
18
Сергеев
18
Сергеев
23
Ульшин
Остались в запасе
Астана
Кайрат
29
Душан Йованчич
ОП
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
94
Юрий Аханов
ЦЗ
73
Айдос Кумаров
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
29
Душан Йованчич
ОП
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
94
Юрий Аханов
ЦЗ
73
Айдос Кумаров
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Астана - Кайрат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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