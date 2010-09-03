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    Филип Деспотовски - статистика

    Имя Филип
    Фамилия Деспотовски
    Команда Кешля
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2011 1' -57' Северная Македония 0:2 Ирландия
    26.03.2011 Был в запасе Ирландия 2:1 Северная Македония
    12.10.2010 1' -77' Северная Македония 0:1 Россия
    36'
    08.10.2010 1' -90' Андорра 0:2 Северная Македония
    07.09.2010 67' -90' Северная Македония 2:2 Армения
    03.09.2010 1' -72' Словакия 1:0 Северная Македония
    54'
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