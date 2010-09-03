Филип Деспотовски - статистика
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Деспотовски
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Деспотовски
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2011
|1' -57'
|Северная Македония
|0:2
|Ирландия
|26.03.2011
|Был в запасе
|Ирландия
|2:1
|Северная Македония
|12.10.2010
|1' -77'
|Северная Македония
|0:1
|Россия
|36'
|08.10.2010
|1' -90'
|Андорра
|0:2
|Северная Македония
|07.09.2010
|67' -90'
|Северная Македония
|2:2
|Армения
|03.09.2010
|1' -72'
|Словакия
|1:0
|Северная Македония
|54'