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Северная Македония - Ирландия
Северная Македония - Ирландия: обзор матча 04 июня 2011
Северная Македония
04.06.2011, суббота, 23:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 7 тур
0 : 2
Завершен
Ирландия
8'
Р. Кин
37'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Ирландия
Замена
Д. Савич
️️️️
М. Демири
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Кокс
Замена
М. Джуровски
️️️️
Ф. Деспотовски
Пенальти не реализован!
И. Тричковски
ГОЛ! 0:2!
Р. Кин
16'
Желтая карточка
С. Кокс
Замена
Ф. Хасани
️️️️
И. Наумоски
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кин
Желтая карточка
Ш. Гивен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
0
Мухамед Демири
ЦП
13
Филип Деспотовски
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Северная Македония
1
Эдин Нурединоски
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
0
Душан Савич
АП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-3
1
Богатинов
0
Попов
2
Новески
15
Грнчаров
6
Шиков
0
Демири
13
Деспотовски
8
Шумуликоски
0
Наумоски
7
Тричковски
10
Пандев
4-3-1-2
16
Гивен
12
Келли
4
О'Ши
18
О'Ди
3
Килбейн
8
Эндрюс
6
Уилэн
17
Хант
7
МакГиди
10
Кин
20
Кокс
13
Деспотовски
9
Джуровски
9
Джуровски
13
Деспотовски
0
Демири
0
Савич
0
Савич
0
Демири
0
Наумоски
11
Хасани
11
Хасани
0
Наумоски
20
Кокс
9
Лонг
9
Лонг
20
Кокс
Остались в запасе
Северная Македония
Ирландия
0
Александар Тодоровски
ЦП
1
Эдин Нурединоски
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
1
Дэвид Форд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
0
Александар Тодоровски
ЦП
1
Эдин Нурединоски
ВР
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Северная Македония - Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:25 (прямая)
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