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Евро-2024
Северная Македония - Армения
Северная Македония - Армения: обзор матча 07 сентября 2010
Северная Македония
07.09.2010, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Армения
42'
М. Джуровски
90+6'
И. Наумоски (П)
41'
Ю. Мовсисян
90+1'
Э. Манучарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Армения
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Наумоски
+6
+2
Замена
Г. Мкоян
️️️️
К. Мкртчян
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Манучарян
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Замена
Б. Илийоски
️️️️
М. Джуровски
Замена
А. Едигарян
️️️️
Л. Пачаджян
Желтая карточка
А. Аракелян
Желтая карточка
И. Наумоски
Замена
Ф. Деспотовски
️️️️
С. Георгиевски
Желтая карточка
К. Мкртчян
Замена
И. Наумоски
️️️️
С. Ристич
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Э. Малакян
Желтая карточка
М. Джуровски
ГОЛ! 1:1!
М. Джуровски
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Эдин Нурединоски
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
15
Славчо Георгиевски
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Влатко Костов
Армения
1
Роман Березовский
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
ПЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
0
Арарат Аракелян
ЦП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Левон Пачаджян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
8
Арменд Алими
ЦП
13
Филип Деспотовски
ЦП
20
Блаже Илийоски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-3-3
1
Нурединоски
0
Попов
2
Новески
2
Митрески
15
Георгиевски
0
Тодоровски
9
Джуровски
8
Шумуликоски
10
Пандев
18
Ристич
7
Тричковски
2-5-2-1
1
Березовский
0
Овсепян
5
Арзуманян
0
Малакян
0
Пачаджян
21
Маноян
6
Мкртчян
0
Эдигарян
0
Аракелян
18
Мхитарян
0
Мовсисян
15
Георгиевски
13
Деспотовски
13
Деспотовски
15
Георгиевски
9
Джуровски
20
Илийоски
20
Илийоски
9
Джуровски
18
Ристич
0
Наумоски
0
Наумоски
18
Ристич
6
Мкртчян
0
Мкоян
0
Мкоян
6
Мкртчян
0
Пачаджян
7
Едигарян
7
Едигарян
0
Пачаджян
0
Малакян
22
Манучарян
22
Манучарян
0
Малакян
Остались в запасе
Северная Македония
Армения
8
Арменд Алими
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
Главный тренер
Влатко Костов
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
0
Геворг Каспаров
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
8
Арменд Алими
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
Остались в запасе
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
0
Геворг Каспаров
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Влатко Костов
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Северная Македония - Армения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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