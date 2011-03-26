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Ирландия - Северная Македония
Ирландия - Северная Македония: обзор матча 26 марта 2011
Ирландия
26.03.2011, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Северная Македония
3'
Э. МакГиди
22'
Р. Кин
43'
И. Тричковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Северная Македония
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Р. Кин
Замена
С. Георгиевски
️️️️
М. Демири
Желтая карточка
М. Демири
Замена
К. Фахи
️️️️
Д. Гибсон
Желтая карточка
Д. Гибсон
Замена
С. Ристич
️️️️
И. Наумоски
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
М. Джуровски
️️️️
Д. Тасевски
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
Б. Грнчаров
ГОЛ! 2:1!
И. Тричковски
ГОЛ! 2:0!
Р. Кин
Замена
Ш. Лонг
️️️️
К. Дойл
17'
Травма
К. Дойл
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. МакГиди
Пас отдал
К. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Даррон Гибсон
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
13
Кевин Дойл
ЦФ
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Северная Македония
1
Эдин Нурединоски
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ПЗ
7
Иван Тричковски
ЛП
0
Мухамед Демири
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
7
Дарко Тасевски
ПП
0
Илчо Наумоски
ЦФ
10
Горан Пандев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
5
Кейт Фахи
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
15
Славчо Георгиевски
ЦЗ
13
Филип Деспотовски
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
18
Стевица Ристич
ЦФ
4-3-1-2
1
Вествуд
3
Килбейн
18
О'Ди
5
Данн
17
Фоли
18
Гибсон
6
Уилэн
11
Дафф
7
МакГиди
10
Кин
13
Дойл
4-4-2
1
Нурединоски
6
Шиков
2
Новески
15
Грнчаров
0
Попов
7
Тасевски
0
Демири
8
Шумуликоски
7
Тричковски
10
Пандев
0
Наумоски
18
Гибсон
5
Фахи
5
Фахи
18
Гибсон
10
Кин
8
МакКарти
8
МакКарти
10
Кин
13
Дойл
9
Лонг
9
Лонг
13
Дойл
0
Демири
15
Георгиевски
15
Георгиевски
0
Демири
7
Тасевски
9
Джуровски
9
Джуровски
7
Тасевски
0
Наумоски
18
Ристич
18
Ристич
0
Наумоски
Остались в запасе
Ирландия
Северная Македония
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
13
Филип Деспотовски
ЦП
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
Остались в запасе
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
13
Филип Деспотовски
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Статистика матча Ирландия - Северная Македония
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 22:40 (прямая)
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