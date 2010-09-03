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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Северная Македония
Словакия - Северная Македония: обзор матча 03 сентября 2010
Словакия
03.09.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Северная Македония
90'
Ф. Голошко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Северная Македония
ГОЛ! 1:0!
Ф. Голошко
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Я. Сильвестр
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
М. Сапара
Вторая желтая
В. Шиков
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Б. Грнчаров
️️️️
И. Тричковски
Желтая карточка
Э. Нурединоски
Замена
Ю. Куцка
️️️️
К. Салата
Замена
А. Лазевски
️️️️
Ф. Деспотовски
Желтая карточка
В. Шиков
Замена
Э. Йендришек
️️️️
В. Вайсс
Замена
С. Ристич
️️️️
И. Наумоски
Желтая карточка
Ф. Деспотовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
3
Мартин Шкртел
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
7
Владимир Вайсс
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
6
Здено Штрба
ПП
13
Филип Голошко
ЦФ
10
Мирослав Стох
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Северная Македония
1
Эдин Нурединоски
ВР
3
Роберт Попов
ЛЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ПЗ
15
Славчо Георгиевски
ЛП
0
Илчо Наумоски
ОП
13
Филип Деспотовски
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ПП
10
Горан Пандев
(К)
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Марио Печалка
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
6
Мирослав Кархан
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
9
Марио Джуровски
ЦП
10
Агим Ибраими
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
4-1-3-2
1
Муха
3
Шкртел
16
Салата
15
Губочан
2
Пекарик
7
Вайсс
10
Сапара
17
Гамшик
6
Штрба
10
Стох
13
Голошко
4-1-3-2
1
Нурединоски
6
Шиков
2
Новески
2
Митрески
3
Попов
0
Наумоски
8
Шумуликоски
13
Деспотовски
15
Георгиевски
7
Тричковски
10
Пандев
2
Пекарик
11
Сильвестр
11
Сильвестр
2
Пекарик
7
Вайсс
18
Йендришек
18
Йендришек
7
Вайсс
16
Салата
19
Куцка
19
Куцка
16
Салата
13
Деспотовски
17
Лазевски
17
Лазевски
13
Деспотовски
7
Тричковски
15
Грнчаров
15
Грнчаров
7
Тричковски
0
Наумоски
18
Ристич
18
Ристич
0
Наумоски
Остались в запасе
Словакия
Северная Македония
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Марио Печалка
ЦЗ
6
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Мартин Богатинов
ВР
9
Марио Джуровски
ЦП
10
Агим Ибраими
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Марио Печалка
ЦЗ
6
Мирослав Кархан
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
9
Марио Джуровски
ЦП
10
Агим Ибраими
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Статистика матча Словакия - Северная Македония
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Чиркетта
(Муттенц)
Стадион:
Тоше Проески
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:25 (прямая)
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