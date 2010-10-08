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Евро-2024
Андорра - Северная Македония
Андорра - Северная Македония: обзор матча 08 октября 2010
Андорра
08.10.2010, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Северная Македония
42'
И. Наумоски
60'
В. Шиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Северная Македония
Замена
С. Бусенин
️️️️
Х. Айяла
Замена
Б. Грнчаров
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
М. Хименес
️️️️
К. Мартинес
Замена
А. Ибраими
️️️️
И. Наумоски
Замена
И. Лоренцо
️️️️
Д. Мехиас
ГОЛ! 0:2!
В. Шиков
Желтая карточка
Ж. Эскура
ГОЛ! 0:1!
И. Наумоски
Замена
М. Джуровски
️️️️
С. Георгиевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
14
Даниэль Мехиас
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Северная Македония
1
Эдин Нурединоски
ВР
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
15
Славчо Георгиевски
ЦЗ
13
Филип Деспотовски
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
0
Илчо Наумоски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
10
Маноло Хименес
ОП
0
Самир Бусенин
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
8
Арменд Алими
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
10
Агим Ибраими
ЦФ
4-3-1-2
1
Хосеп Гомес
2
Мартинес
3
Бернаус
18
Айяла
15
Эскура
14
Мехиас
3
Валес
8
Виейра
11
Морено
19
Гомес
5
Силва
3-2-2-3
1
Нурединоски
2
Новески
2
Митрески
15
Георгиевски
14
Лазаревски
6
Шиков
13
Деспотовски
8
Шумуликоски
7
Тричковски
18
Ристич
0
Наумоски
18
Айяла
0
Бусенин
0
Бусенин
18
Айяла
2
Мартинес
10
Хименес
10
Хименес
2
Мартинес
14
Мехиас
19
Лоренцо
19
Лоренцо
14
Мехиас
8
Шумуликоски
15
Грнчаров
15
Грнчаров
8
Шумуликоски
15
Георгиевски
9
Джуровски
9
Джуровски
15
Георгиевски
0
Наумоски
10
Ибраими
10
Ибраими
0
Наумоски
Остались в запасе
Андорра
Северная Македония
13
Ферран Поль
ВР
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
0
Александар Тодоровски
ЦП
8
Арменд Алими
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
Остались в запасе
0
Александар Тодоровски
ЦП
8
Арменд Алими
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Статистика матча Андорра - Северная Македония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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