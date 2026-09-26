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Зимний кубок РПЛ 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2026 Россия. PARI Первая лига 2026/2027 Россия. Кубок 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2024 Товарищеские матчи 2024