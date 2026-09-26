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Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Енисей
Максим Балахонов
Статистика
€ 125 тыс
Максим Балахонов - статистика
Енисей
15 января 2005 (21), Киров
#15 | Защитник
177 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Челябинск
1 : 1
26.09.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Дружба
1 : 1
09.09.2026
Енисей
1' - 79'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
68' - 90'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2026
Россия. PARI Первая лига 2026/2027
Россия. Кубок 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2024
Товарищеские матчи 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
82' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
63' - 87'
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