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    Якуб Вавржиняк - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Вавржиняк
    Команда Лехия
    Состав Основной
    Родной город Кутно
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июля 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 5 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 1' -90' Польша 2:1 Ирландия
    08.10.2015 71' -90' Шотландия 2:2 Польша
    29.03.2015 1' -90' Ирландия 1:1 Польша
    14.10.2014 Был в запасе Польша 2:2 Шотландия
    11.10.2014 1' -84' Польша 2:0 Германия
    83'
    07.09.2014 1' -90' Гибралтар 0:7 Польша
    50'
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