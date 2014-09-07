Якуб Вавржиняк - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Вавржиняк
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Вавржиняк
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Польша
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|1' -90'
|Польша
|2:1
|Ирландия
|08.10.2015
|71' -90'
|Шотландия
|2:2
|Польша
|29.03.2015
|1' -90'
|Ирландия
|1:1
|Польша
|14.10.2014
|Был в запасе
|Польша
|2:2
|Шотландия
|11.10.2014
|1' -84'
|Польша
|2:0
|Германия
|83'
|07.09.2014
|1' -90'
|Гибралтар
|0:7
|Польша
|50'