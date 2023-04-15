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Brecht Capon
Статистика
Brecht Capon - статистика
#27 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остенде
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
85' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
4 : 4
11.03.2023
Остенде
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Остенде
3 : 0
03.03.2023
Брюгге
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Генк
3 : 0
25.02.2023
Остенде
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Остенде
0 : 0
18.02.2023
Шарлеруа
Был в запасе
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