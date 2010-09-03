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    Андрюс Скерла - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Андрюс
    Фамилия Скерла
    Команда Ягеллония
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 1' -90' Литва 1:4 Чехия
    1'
    03.06.2011 1' -90' Лихтенштейн 2:0 Литва
    29.03.2011 1' -90' Литва 1:3 Испания
    08.10.2010 1' -90' Испания 3:1 Литва
    07.09.2010 1' -90' Чехия 0:1 Литва
    03.09.2010 1' -90' Литва 0:0 Шотландия
    67'
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