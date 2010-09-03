Андрюс Скерла - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Андрюс
|Фамилия
|Скерла
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|81
|Имя
|Андрюс
|Фамилия
|Скерла
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|1' -90'
|Литва
|1:4
|Чехия
|1'
|03.06.2011
|1' -90'
|Лихтенштейн
|2:0
|Литва
|29.03.2011
|1' -90'
|Литва
|1:3
|Испания
|08.10.2010
|1' -90'
|Испания
|3:1
|Литва
|07.09.2010
|1' -90'
|Чехия
|0:1
|Литва
|03.09.2010
|1' -90'
|Литва
|0:0
|Шотландия
|67'