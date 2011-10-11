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Евро-2024
Литва - Чехия
Литва - Чехия: обзор матча 11 октября 2011
Литва
11.10.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 12 тур
1 : 4
Завершен
Чехия
68'
Д. Шернас
2'
М. Кадлец (П)
15'
Я. Режек
45'
Я. Режек
85'
М. Кадлец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Чехия
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Кадлец
Желтая карточка
Р. Радавичюс
Замена
З. Поспех
️️️️
Я. Режек
Желтая карточка
М. Панка
Замена
Р. Бениусис
️️️️
Л. Пилибайтис
Замена
Д. Пудил
️️️️
В. Пиларж
ГОЛ! 1:3!
Д. Шернас
Красная карточка
Р. Хубник
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Барош
Замена
М. Панка
️️️️
Р. Пошкус
Замена
А. Новиковас
️️️️
К. Ивашкевичус
ГОЛ! 0:3!
Я. Режек
Пас отдал
Я. Плашил
15'
ГОЛ! 0:2!
Я. Режек
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Кадлец
Желтая карточка
А. Скерла
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
0
Андрюс Скерла
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
0
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Петр Ирачек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
19
Мариус Папшис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
8
Арсений Буйницкий
ЦФ
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-5-1-1
0
Карчемарскас
0
Станкявичус
0
Скерла
13
Миколюнас
10
Шернас
14
Пилибайтис
2
Вицюс
0
Ивашкевичус
3
Радавичюс
0
Жалюкас
0
Пошкус
4-3-1-2
1
Чех
4
Гебре Селасси
4
Хубник
6
Сивок
3
Кадлец
14
Коларж
0
Ирачек
13
Плашил
12
Пиларж
9
Режек
15
Барош
14
Пилибайтис
16
Бениусис
16
Бениусис
14
Пилибайтис
0
Пошкус
18
Панка
18
Панка
0
Пошкус
0
Ивашкевичус
11
Новиковас
11
Новиковас
0
Ивашкевичус
12
Пиларж
11
Пудил
11
Пудил
12
Пиларж
9
Режек
12
Поспех
12
Поспех
9
Режек
15
Барош
10
Пекхарт
10
Пекхарт
15
Барош
Остались в запасе
Литва
Чехия
19
Мариус Папшис
ЦП
8
Арсений Буйницкий
ЦФ
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
23
Ярослав Дробны
ВР
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
19
Мариус Папшис
ЦП
8
Арсений Буйницкий
ЦФ
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Литва - Чехия
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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