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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Литва
Чехия - Литва: обзор матча 07 сентября 2010
Чехия
07.09.2010, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 2 тур
0 : 1
Завершен
Литва
27'
Д. Шернас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Литва
Желтая карточка
Р. Хубник
+2
Замена
К. Ивашкевичус
️️️️
Т. Данилевичиус
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Пудил
Замена
В. Лукша
️️️️
Т. Кьянскас
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
И. Штайнер
️️️️
Я. Полак
Замена
Р. Пошкус
️️️️
Д. Шернас
Замена
Т. Нецид
️️️️
М. Фенин
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Пенальти не реализован!
М. Барош
ГОЛ! 0:1!
Д. Шернас
19'
Желтая карточка
Д. Шернас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
3
Ян Полак
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
8
Мартин Фенин
ЦФ
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
0
Андрюс Скерла
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Чехия
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Роман Беднар
ЦФ
8
Иржи Штайнер
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Литва
0
Паулис Грибаускас
ВР
0
Игнас Дедура
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Робертас Пошкус
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Кадлец
4
Хубник
11
Пудил
12
Поспех
3
Полак
17
Хюбшман
13
Плашил
10
Росицки
15
Барош
8
Фенин
4-2-3-1
0
Карчемарскас
0
Станкявичус
0
Скерла
4
Кьянскас
13
Миколюнас
18
Панка
0
Шемберас
10
Шернас
3
Радавичюс
0
Чеснаускис
0
Данилевичиус
11
Пудил
0
Беднар
0
Беднар
11
Пудил
3
Полак
8
Штайнер
8
Штайнер
3
Полак
8
Фенин
7
Нецид
7
Нецид
8
Фенин
4
Кьянскас
14
Лукша
14
Лукша
4
Кьянскас
0
Данилевичиус
0
Ивашкевичус
0
Ивашкевичус
0
Данилевичиус
10
Шернас
0
Пошкус
0
Пошкус
10
Шернас
Остались в запасе
Чехия
Литва
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Михал Билек
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Паулис Грибаускас
ВР
0
Игнас Дедура
ЦЗ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Остались в запасе
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Паулис Грибаускас
ВР
0
Игнас Дедура
ЦЗ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Статистика матча Чехия - Литва
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
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25.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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