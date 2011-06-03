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Лихтенштейн - Литва
Лихтенштейн - Литва: обзор матча 03 июня 2011
Лихтенштейн
03.06.2011, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 7 тур
2 : 0
Завершен
Литва
7'
Ф. Эрне
36'
М. Польверино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Литва
Замена
Р. Хансельманн
️️️️
Ф. Эрне
Замена
А. Кристен
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
Д. Кауфманн
Желтая карточка
Т. Бек
Желтая карточка
Р. Радавичюс
Замена
М. Кристен
️️️️
Б. Фишер
Замена
М. Савенас
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
Т. Лабукас
️️️️
М. Станкявичус
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
Т. Данилевичиус
ГОЛ! 2:0!
М. Польверино
14'
Желтая карточка
Т. Данилевичиус
Желтая карточка
Д. Шернас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эрне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Бенжамин Фишер
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
7
Филлип Эрне
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
0
Андрюс Скерла
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Миндаугас Панка
ОП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Лихтенштейн
0
Рони Хансельманн
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
0
Матиас Кристен
ЦФ
Литва
0
Мантас Савенас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
0
Тадас Лабукас
ЦФ
3-5-2
1
Бюхель
7
Фишер
6
Штокласа
4
Кауфманн
18
Хаслер
13
Бюхель
23
Польверино
11
Бургмайер
2
Ритцбергер
9
Бек
7
Эрне
4-2-3-1
1
Шеткус
13
Миколюнас
4
Кьянскас
0
Скерла
0
Станкявичус
0
Шемберас
18
Панка
3
Радавичюс
10
Шернас
0
Чеснаускис
0
Данилевичиус
7
Эрне
0
Хансельманн
0
Хансельманн
7
Эрне
9
Бек
6
Кристен
6
Кристен
9
Бек
7
Фишер
0
Кристен
0
Кристен
7
Фишер
0
Чеснаускис
0
Савенас
0
Савенас
0
Чеснаускис
0
Данилевичиус
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
0
Данилевичиус
0
Станкявичус
0
Лабукас
0
Лабукас
0
Станкявичус
Остались в запасе
Лихтенштейн
Литва
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Статистика матча Лихтенштейн - Литва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Информация о матче
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