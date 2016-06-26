Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Кубок Америки 2016 США. МЛС 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Товарищеские матчи 2008