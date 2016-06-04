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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Колумбия
США - Колумбия: обзор матча 04 июня 2016
США
04.06.2016, суббота, 04:30
Кубок Америки, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Колумбия
8'
К. Сапата
42'
Х. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Колумбия
88'
Замена
Д. Морено
️️️️
К. Бакка
86'
Замена
К. Санчес
️️️️
С. Перес
Замена
Г. Зуси
️️️️
А. Бедойя
86'
73'
Замена
Г. Селис
️️️️
Х. Родригес
Замена
К. Пулишич
️️️️
Б. Вуд
66'
Замена
Д. Нагбе
️️️️
Д. Джонс
66'
Желтая карточка
А. Бедойя
57'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Родригес
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Сапата
Пас отдал
Э. Кардона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
8
Клинт Демпси
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Бобби Вуд
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
13
Себастьян Перес
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
США
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
16
Перри Китчен
ЦП
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Колумбия
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
20
Андрес Роа
ЦП
5
Гильермо Селис
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
20
Кэмерон
6
Брукс
22
Йедлин
8
Демпси
4
Брэдли
13
Джонс
23
Джонсон
11
Бедойя
9
Зардес
7
Вуд
4-4-1-1
1
Оспина
4
Ариас
2
Сапата
22
Мурильо
18
Диас
11
Куадрадо
16
Торрес
8
Кардона
13
Перес
10
Родригес
7
Бакка
7
Вуд
10
Пулишич
10
Пулишич
7
Вуд
13
Джонс
10
Нагбе
10
Нагбе
13
Джонс
11
Бедойя
19
Зуси
19
Зуси
11
Бедойя
10
Родригес
5
Селис
5
Селис
10
Родригес
7
Бакка
17
Морено
17
Морено
7
Бакка
13
Перес
6
Санчес
6
Санчес
13
Перес
Остались в запасе
США
Колумбия
14
Майкл Ороско
ЦЗ
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
16
Перри Китчен
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
23
Кристиан Бонилья
ВР
20
Андрес Роа
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
12
Робинсон Сапата
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
14
Майкл Ороско
ЦЗ
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
16
Перри Китчен
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристиан Бонилья
ВР
20
Андрес Роа
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
12
Робинсон Сапата
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча США - Колумбия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Гарсия Ороско
(Мехико)
Стадион:
Левайс Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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