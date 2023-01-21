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    Джастин Диль - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Джастин
    Фамилия Диль
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Родной город Кельн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 ноября 2004 (18 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 84' - 90' Кельн 0:2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Кельн 3:0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 84' -90' Кельн (Кельн) 0:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    12.02.2023 Был в запасе Кельн (Кельн) 3:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    24.01.2023 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    21.01.2023 Был в запасе Кельн (Кельн) 7:1 Вердер (Бремен)
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