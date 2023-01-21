Джастин Диль - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Диль
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|174
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€ 500
тыс
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Диль
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|84' - 90'
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|84' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|7:1
|Вердер (Бремен)